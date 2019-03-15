НС Банк, лицензия №3124
Тверская, Пушкинская, Чеховская
НС Банк ДО "Тверской бульвар"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|65,09
|65,63
|15.03.2019 18:32
|Евро
|от 1
|73,76
|74,29
|15.03.2019 18:32
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|85,27
|87,57
|15.03.2019 18:32
|Швейцарский франк
|от 1
|63,48
|65,63
|15.03.2019 18:32
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон 8 800 555-43-24, +7 495 662-52-54
125009, г. Москва, Тверской бульвар, д.20, стр.1
Офис НС Банка расположен рядом с театром МХАТ им. М. Горького
Режим работы
пн — пт, сб:
09:00—21:00
вс:
10:00—19:00
Дополнительная информация
Фиксация курса через сайт: https://nsbank-exchange.ru/ от 500 ед.
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