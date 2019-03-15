Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 65,04 65,73 15.03.2019 18:32 Евро от 1 73,71 74,39 15.03.2019 18:32 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,24 87,67 15.03.2019 18:32 Швейцарский франк от 1 63,45 65,73 15.03.2019 18:32

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.