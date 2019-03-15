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НС Банк, лицензия №3124

ДО "Сходненский"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 65,04 65,73 15.03.2019 18:32
Евро от 1 73,71 74,39 15.03.2019 18:32
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,24 87,67 15.03.2019 18:32
Швейцарский франк от 1 63,45 65,73 15.03.2019 18:32
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон 8 800 555-43-24, +7 495 662-52-53
125363, г. Москва, ул.Сходненская, д.35, корп.1
Последний вагон из центра
Сходненская, Планерная, Речной вокзал

Режим работы

пн — пт:
09:30—20:00
14:00—15:00
сб:
10:00—16:00
14:00—15:00
вс:
выходной

Дополнительная информация

Фиксация курса через сайт: https://nsbank-exchange.ru/ от 500 ед.

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