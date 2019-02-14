Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы или при других условиях при достижении следующего суммового диапазона;

по вкладам в рублях от 6 месяцев от 500 000 рублей на 0,15 п.п. при размещении/пролонгации вклада для владельцев программ банковского обслуживания «Твой ПСБ Премиум» и «Orange Premium Club»;

по вкладам в рублях от 6 месяцев от 10 000 рублей при размещении /пролонгации вклада для пенсионеров на 0,1 п.п.;

на 0,1 п.п. при размещении в интернет-банке Автопролонгация возможна не более 3 раз Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 21.01.2019 14:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.