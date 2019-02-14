Моя копилка
Промсвязьбанк,
Промсвязьбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,35%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
149 167 ₽
Ставка
6,35%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|181 день
|367 дней
|547 дней
|731 день
|от 10 000 ₽
|5,8
|6
|6,15
|6,1
|от 500 000 ₽
|5,9
|6,15
|6,25
|6,2
|от 1 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|6
|6,25
|6,35
|6,3
|181 день
|367 дней
|547 дней
|731 день
|от 300 $
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|от 10 000 $
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|от 30 000 $ до 500 000 $
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
на сумму больше максимальной проценты начисляются из расчёта 0,65 ставки договора
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы или при других условиях
- при достижении следующего суммового диапазона;
- по вкладам в рублях от 6 месяцев от 500 000 рублей на 0,15 п.п. при размещении/пролонгации вклада для владельцев программ банковского обслуживания «Твой ПСБ Премиум» и «Orange Premium Club»;
- по вкладам в рублях от 6 месяцев от 10 000 рублей при размещении /пролонгации вклада для пенсионеров на 0,1 п.п.;
- на 0,1 п.п. при размещении в интернет-банке
- Автопролонгация
- возможна не более 3 раз
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 21.01.2019 14:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя копилка» в 137 городах России
51 445
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный
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