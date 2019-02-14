Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия открывается в отделении банка, а также через системы МКБ Онлайн, МКБ Мобайл или платежный терминал;

при возникновении необходимости частичного снятия денежных средств со счета вкладчику предоставляется возможность перейти на тарифный план "Расчетный";

переход на другой тарифный план возможен только один раз в течение срока действия договора Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 05.02.2019 09:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.