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Все включено (Накопительный)

Московский Кредитный Банк,

Московский Кредитный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 95 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
150
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
95 дней 185 дней 370 дней 730 дней
от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,25 6,5 6,75 7
95 дней 185 дней 370 дней 730 дней
от 100 $ до 200 000 $ 1,7 2,05 2,65 2,9
95 дней 185 дней 370 дней 730 дней
от 100 € до 200 000 € 0,3 0,35 0,35 0,35
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • открывается в отделении банка, а также через системы МКБ Онлайн, МКБ Мобайл или платежный терминал;
  • при возникновении необходимости частичного снятия денежных средств со счета вкладчику предоставляется возможность перейти на тарифный план "Расчетный";
  • переход на другой тарифный план возможен только один раз в течение срока действия договора
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
05.02.2019 09:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Все включено (Накопительный)» в 49 городах России
120 115
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
ОГРН
1027739555282
Сайт
www.mkb.ru
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Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба

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