Все включено (Накопительный)
Московский Кредитный Банк,
Московский Кредитный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 95 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
150 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|730 дней
|от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,25
|6,5
|6,75
|7
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|730 дней
|от 100 $ до 200 000 $
|1,7
|2,05
|2,65
|2,9
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|730 дней
|от 100 € до 200 000 €
|0,3
|0,35
|0,35
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- открывается в отделении банка, а также через системы МКБ Онлайн, МКБ Мобайл или платежный терминал;
- при возникновении необходимости частичного снятия денежных средств со счета вкладчику предоставляется возможность перейти на тарифный план "Расчетный";
- переход на другой тарифный план возможен только один раз в течение срока действия договора
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 05.02.2019 09:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Все включено (Накопительный)» в 49 городах России
120 115
Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- ОГРН
- 1027739555282
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-48-88 — единая справочная служба
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по вкладам
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|МЕГА Онлайн
|8
|1 000 ₽
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|8
|1 ₽
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|Гранд
|8
|1 000 ₽
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|Все включено (Максимальный доход)
|7,5
|1 000 ₽
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|Все включено (Расчетный)
|6,75
|1 000 ₽
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