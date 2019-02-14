Крона-комфорт
Крона-Банк,
Крона-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 4,80%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
47 984 ₽
Ставка
4,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 100 000 ₽
|4,1
|от 500 000 ₽
|4,6
|от 1 000 000 ₽
|4,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее 60 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 16.01.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Крона-комфорт» в 3 городах России
3 971
Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
- Адрес
- 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 25-25-05
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