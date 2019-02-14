Вход

Крона-комфорт

Крона-Банк,

Крона-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 4,80%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
47 984
Ставка
4,8%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 100 000 ₽ 4,1
от 500 000 ₽ 4,6
от 1 000 000 ₽ 4,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей; не позднее 60 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
16.01.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Крона-комфорт» в 3 городах России
3 971
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
Адрес
664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иркутск
Отделения 3
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(3952) 25-25-05

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Крона-престиж 7,15 10 000 000 ₽ Посмотреть
Крона-классик 6,25 1 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Плюс 4 1 000 ₽ Посмотреть
Вклад на миллион 3,5 100 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще