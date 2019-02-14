Сберегающий
НС Банк,
НС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,35%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
739 ₽
Ставка
7,35%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|31 день
|61 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 10 000 ₽
|5
|6
|6,8
|7
|7,35
|31 день
|61 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 500 $
|0,25
|0,65
|1,5
|2,25
|2,65
|от 25 000 $
|0,3
|0,7
|1,75
|3
|3,5
|31 день
|61 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 500 €
|0,01
|0,01
|0,05
|0,1
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 12:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегающий» в 8 городах России
44 536
Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
- 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- Сайт
- www.nsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 (800) 555-43-24
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|6,75
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|1 000 000 ₽
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