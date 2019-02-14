Профит
Муниципальный Камчатпрофитбанк,
Муниципальный Камчатпрофитбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,65%
Сумма
от 150 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
99 717 ₽
Ставка
6,65%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес.
|от 150 000 ₽
|6,55
|от 500 000 ₽
|6,6
|от 1 500 000 ₽
|6,65
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 60 дней до окончания срока действия договра
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 13:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Профит» в 7 городах России
3 184
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк»
- Адрес
- 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5/1
- ОГРН
- 1024100000165
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Петропавловск-Камчатский
- Телефоны
-
(4152) 46-92-09
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