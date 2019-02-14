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Профит

Муниципальный Камчатпрофитбанк,

Муниципальный Камчатпрофитбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,65%
Сумма
от 150 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
99 717
Ставка
6,65%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 150 000 ₽ 6,55
от 500 000 ₽ 6,6
от 1 500 000 ₽ 6,65
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 60 дней до окончания срока действия договра

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 13:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Профит» в 7 городах России
3 184
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк»
Адрес
683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5/1
ОГРН
1024100000165
Отделения и банкоматы
в вашем городе Петропавловск-Камчатский
Отделения 6
Банкоматы 21
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Телефоны
(4152) 46-92-09

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