Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 270 дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 371 дня - по ставке, указанной в договоре Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 17:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.