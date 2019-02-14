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Стабильный

Владбизнесбанк,

Владбизнесбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
4 433
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 50 000 ₽ 6

процентная ставка действует при перечислении процентов на счет карты, при отказе перечисления процентов на счет карты ставка составит 5,25% годовых

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
для лиц, имеющих право на получение выплат социального характера выпуск карты Mastercard Standard либо дебетовой карты МИР Социальная - бесплатно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 180 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении первых 360 дней процентная ставка сохраняется

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 20:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 3 городах России
2 592
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
ОГРН
1023300000063
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владимир
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(4922) 54-18-65

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