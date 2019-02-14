процентная ставка действует при перечислении процентов на счет карты, при отказе перечисления процентов на счет карты ставка составит 5,25% годовых

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты для лиц, имеющих право на получение выплат социального характера выпуск карты Mastercard Standard либо дебетовой карты МИР Социальная - бесплатно Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 180 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении первых 360 дней процентная ставка сохраняется Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 20:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.