Стабильный
Владбизнесбанк,
Владбизнесбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 433 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 50 000 ₽
|6
процентная ставка действует при перечислении процентов на счет карты, при отказе перечисления процентов на счет карты ставка составит 5,25% годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
для лиц, имеющих право на получение выплат социального характера выпуск карты Mastercard Standard либо дебетовой карты МИР Социальная - бесплатно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 180 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении первых 360 дней процентная ставка сохраняется
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 20:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 3 городах России
2 592
Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
- Адрес
- 600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
- ОГРН
- 1023300000063
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владимир
- Телефоны
-
(4922) 54-18-65
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
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