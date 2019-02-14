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Энергия

Агропромкредит,

Агропромкредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
67 138
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 366 дней
от 10 000 ₽ 5,75 5,75
от 50 000 ₽ 5,75 6
от 500 000 ₽ 6 6,25
от 1 000 000 ₽ 6,25 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты сохраняются

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 18:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Энергия» в 25 городах России
20 281
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Агропромкредит»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5
Сайт
www.apkbank.ru
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Телефоны
(495) 755-80-08 — служба поддержки держателей банковских карт
8 800 100-80-08 — единая справочная служба

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