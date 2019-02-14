Энергия
Агропромкредит,
Агропромкредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
67 138 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|366 дней
|от 10 000 ₽
|5,75
|5,75
|от 50 000 ₽
|5,75
|6
|от 500 000 ₽
|6
|6,25
|от 1 000 000 ₽
|6,25
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 18:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Энергия» в 25 городах России
20 281
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Агропромкредит»
- Адрес
- 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5
- Сайт
- www.apkbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 755-80-08 — служба поддержки держателей банковских карт8 800 100-80-08 — единая справочная служба
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