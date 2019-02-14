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Универсальный

Экономбанк,

Экономбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
51
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

100 рублей

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 10 городах России
667
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Справочная информация
АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
Адрес
410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 28
ОГРН
1026400002067
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саратов
Отделения 16
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 100-13-19 — единая справочная служба

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