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Стратегический запас

Первоуральскбанк,

Первоуральскбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,57%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежегодно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 969
Ставка
6,57%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1095 дней
от 10 000 ₽ 6,57

всего два периода начисления процентов:

  • с 1 по 367 день - 7,3%;
  • с 368 по 1 095 день - 80 % от ставки рефинансирования ЦБ РФ (6,2% годовых);
  • указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
Выплата процентов
ежегодно
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,3%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 16:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегический запас» в 3 городах России
773
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Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
Адрес
623109, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
ОГРН
1026600001823
Сайт
www.pervbank.ru
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Телефоны
(3439) 22-82-82

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