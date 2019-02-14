Стратегический запас
Первоуральскбанк,
Первоуральскбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,57%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1095 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежегодно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 969 ₽
Ставка
6,57%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1095 дней
|от 10 000 ₽
|6,57
всего два периода начисления процентов:
- с 1 по 367 день - 7,3%;
- с 368 по 1 095 день - 80 % от ставки рефинансирования ЦБ РФ (6,2% годовых);
- указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежегодно
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,3%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегический запас» в 3 городах России
773
Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
- Адрес
- 623109, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
- ОГРН
- 1026600001823
- Сайт
- www.pervbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Первоуральск
- Телефоны
-
(3439) 22-82-82
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