Управляемый доход онлайн
Банк Зенит,
Банк Зенит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
38 689 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 30 000 ₽
|5,5
|5,75
|6
|6
|от 600 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|5,75
|6
|6,25
|6,25
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 1 000 $
|1,2
|1,55
|1,85
|1,55
|от 10 000 $ до 75 000 $
|1,3
|1,65
|1,95
|1,65
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 1 000 € до 65 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается в интернет-банке или мобильном приложении ЗЕНИТ Онлайн, а также клиентам, имеющим пенсионное удостоверение
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
3 000 рублей, 100 долларов/евро, в безналичном порядке - без ограничений по сумме; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 13:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый доход онлайн» в 29 городах России
1 486
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
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Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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