Рантье
Витабанк,
Витабанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,80%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 798 ₽
Ставка
6,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 100 000 ₽
|6,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 60 дней
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с первого по 180 день - 0,01%, со 181 по 364 день - 4,7% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 11:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье» в 1 городе России
318
Справочная информация
ПАО «Витабанк»
- Адрес
- 195220, г. Санкт-Петербург, <nobr>пр-т</nobr> Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В
- ОГРН
- 1027800000183
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 325-99-99
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