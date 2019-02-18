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Доходный

Банк Финсервис,

Банк Финсервис вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 000 ₽
Срок
от 183 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 527 431
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
183 дня 368 дней
от 50 000 000 ₽ 6,6 7
183 дня 368 дней
от 1 000 000 $ 2,5 3
183 дня 368 дней
от 1 000 000 € 0,15 0,35
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
15.02.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 15 городах России
380
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Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
Адрес
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
ОГРН
1087711000013
Сайт
www.finsb.ru
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Телефоны
8 800 200-07-67 — единая справочная служба

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