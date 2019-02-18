Доходный
Банк Финсервис,
Банк Финсервис вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 000 ₽
Срок
от 183 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 527 431 ₽
Ставка
7%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|183 дня
|368 дней
|от 50 000 000 ₽
|6,6
|7
|183 дня
|368 дней
|от 1 000 000 $
|2,5
|3
|183 дня
|368 дней
|от 1 000 000 €
|0,15
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 15.02.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 15 городах России
380
Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
- Адрес
- 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
- ОГРН
- 1087711000013
- Сайт
- www.finsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-07-67 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Доходный
|7
|50 000 000 ₽
|Посмотреть
|Решение онлайн
|6,75
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Классика
|6,7
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|VIP
|6,7
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный
|6,25
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть