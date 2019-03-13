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Максимальная ставка

БыстроБанк,

БыстроБанк вклад

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25 799
Ставка
7,68%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,68%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1096 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1096 дней
от 100 000 ₽ 7,68

ставка рассчитывается каждую декаду месяца исходя из максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется на сайте Банка России)

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • вклад с плавающей процентной ставкой, привязанной к максимальной процентной ставке ТОП-10 банков по объему вкладов физических лиц
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма

3 000 рублей; 5 000 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 365 дней выплаченные/капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.03.2019 15:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальная ставка» в 29 городах России
78
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Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
Адрес
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
ОГРН
1021800001508
Сайт
www.bystrobank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 333-22-65 — единая справочная служба

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