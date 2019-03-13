Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия вклад с плавающей процентной ставкой, привязанной к максимальной процентной ставке ТОП-10 банков по объему вкладов физических лиц Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма 3 000 рублей; 5 000 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 365 дней выплаченные/капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.03.2019 15:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.