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Спринт

Снежинский,

Снежинский вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 15 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
97
Ставка
5,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
15 дней 31 день 45 дней 61 день
от 10 000 ₽ 4 5,5 5,5 5,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 17:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Спринт» в 9 городах России
5 333
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Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
ОГРН
1027400009064
Отделения и банкоматы
в вашем городе Снежинск
Отделения 4
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 755 05 05 — единая справочная служба

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