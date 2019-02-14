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Срочный

Вятич,

Вятич вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 2,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
6 199
Ставка
2,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 31 до 60 дней от 61 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года
от 30 000 ₽ 0,5 0,5 1 1
от 100 000 ₽ 1 1 1,5 1,5
от 500 000 ₽ 1,5 1,5 2 2,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 17:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 2 городах России
4 398
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Вятич»
Адрес
390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110
Отделения и банкоматы
в вашем городе Рязань
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(4912) 21-94-09

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