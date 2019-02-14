Срочный
Вятич,
Вятич вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 2,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 199 ₽
Ставка
2,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 31 до 60 дней
|от 61 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 дня до 1 года
|от 30 000 ₽
|0,5
|0,5
|1
|1
|от 100 000 ₽
|1
|1
|1,5
|1,5
|от 500 000 ₽
|1,5
|1,5
|2
|2,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 17:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 2 городах России
4 398
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Вятич»
- Адрес
- 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Рязань
- Телефоны
-
(4912) 21-94-09
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