Срочный
Прио-Внешторгбанк,
Прио-Внешторгбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|31 день
|61 день
|91 день
|121 день
|181 день
|365 дней
|от 100 ₽
|3
|4
|5,5
|5,5
|6,75
|7
|31 день
|61 день
|91 день
|121 день
|181 день
|365 дней
|от 1 $
|—
|—
|0,03
|—
|0,2
|0,7
|31 день
|61 день
|91 день
|121 день
|181 день
|365 дней
|от 1 €
|—
|—
|0,02
|—
|0,1
|0,2
минимальная сумма вклада в долларах и евро не ограничена
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 17:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 10 городах России
9 694
Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
- Адрес
- 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
- ОГРН
- 1026200000111
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Рязань
- Телефоны
-
(4912) 24-49-24 — единая справочная служба
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-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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