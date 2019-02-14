Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально или ежегодно на текущий счёт Капитализация ежеквартально по выбору клиента проценты капитализируются на срок от 31 до 730 дней Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 10:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.