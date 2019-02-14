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Кошелек

Уралфинанс,

Уралфинанс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1200 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
198
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1200 дней
от 1 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
17.01.2019 17:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кошелек» в 3 городах России
4 695
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
ОГРН
1026600001361
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Телефоны
(343) 222-11-01

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