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Копилка

Енисейский Объединенный Банк,

Енисейский Объединенный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
332 939
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 91 день 181 день 370 дней 540 дней 720 дней 1080 дней
от 1 000 ₽ 3,05 5,2 5,5 5,8 5,95 6,1 6,3
от 500 000 ₽ 3,3 5,45 5,75 6,05 6,2 6,35 6,55
от 1 500 000 ₽ 3,5 5,7 6 6,3 6,45 6,6 6,8
31 день 91 день 181 день 370 дней 540 дней 720 дней 1080 дней
от 300 $ 0,05 0,9 1,95 2,2 2,2 2,2 2,2
от 15 000 $ 0,15 0,95 2 2,3 2,3 2,3 2,3
от 45 000 $ 0,25 1,05 2,05 2,4 2,4 2,4 2,4
31 день 91 день 181 день 370 дней 540 дней 720 дней 1080 дней
от 300 € 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15
от 15 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,25
от 45 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,35
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей, 300 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • с 1 по 30 день - 1,5% в рублях, 0,01% в долларах/евро;
  • с 31 по 90 день - 2,5% в рублях, 0,1% в долларах, 0,01% в евро;
  • с 91 по 180 день - 3%, 0,15% и 0,01%;
  • со 181 по 369 день - 3,5%, 0,25% и 0,05%;
  • с 370 по 719 день - 4%, 0,5% и 0,15%;
  • с 720 по 1 079 день - 4,5%, 0,75% и 0,25% соответственно
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 12:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка» в 29 городах России
6 672
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Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
Адрес
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
Отделения и банкоматы
в вашем городе Красноярск
Отделения 9
Банкоматы 35
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Телефоны
8 800 200-97-00 — единая справочная служба

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