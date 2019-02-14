Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей, 300 долларов/евро Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 1 по 30 день - 1,5% в рублях, 0,01% в долларах/евро;

с 31 по 90 день - 2,5% в рублях, 0,1% в долларах, 0,01% в евро;

с 91 по 180 день - 3%, 0,15% и 0,01%;

со 181 по 369 день - 3,5%, 0,25% и 0,05%;

с 370 по 719 день - 4%, 0,5% и 0,15%;

с 720 по 1 079 день - 4,5%, 0,75% и 0,25% соответственно Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 12:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.