Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 500 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 1 до 30 дней - 1,5%;

от 31 до 90 дней - 2,5%;

от 91 до 180 дней - 3%;

от 181 до 369 дней - 3,5%;

от 370 до 719 дней - 4%;

от 720 до 1 079 дней - 4,5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 12:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.