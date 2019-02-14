Пенсионный
Енисейский Объединенный Банк,
Енисейский Объединенный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
208 ₽
Ставка
6,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|91 день
|181 день
|370 дней
|540 дней
|720 дней
|1080 дней
|от 1 000 ₽
|3,45
|5,3
|5,6
|5,9
|6,05
|6,2
|6,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
500 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- от 1 до 30 дней - 1,5%;
- от 31 до 90 дней - 2,5%;
- от 91 до 180 дней - 3%;
- от 181 до 369 дней - 3,5%;
- от 370 до 719 дней - 4%;
- от 720 до 1 079 дней - 4,5% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 12:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 29 городах России
4 587
Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
- Адрес
- 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Красноярск
- Телефоны
-
8 800 200-97-00 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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