Праздничный
Снежинский,
Снежинский вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
714 ₽
Ставка
7,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|555 дней
|730 дней
|от 10 000 ₽
|7
|7,1
|5,8
|5,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 17:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Праздничный» в 9 городах России
5 265
Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
- Адрес
- 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
- ОГРН
- 1027400009064
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Снежинск
- Телефоны
-
8 800 755 05 05 — единая справочная служба
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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-
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