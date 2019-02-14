Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 дней до даты окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 91 дня - по ставке 3,75% годовых;

181 дня - 4,25% годовых;

с 271 дня - 4,75% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 12:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.