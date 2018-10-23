Вторичный рынок
Московский Кредитный Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
предусмотрено кредитование без подтверждения дохода
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- выписка со счета
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- без предварительного обеспечения денежных средств на счете за 15 календарных дней (в этом случае клиент обязуется совершить платеж не позднее даты списания денежных средств, определенной кредитным договором);
- с предварительным обеспечением денежных средств на счете за 15 календарных дней (в этом случае клиент обязуется совершить платеж за 15 календарных дней до даты списания денежных средств; штраф при нарушении данного условия - 10% от ежемесячного платежа)
Нарушение обязательств по кредиту
182,5% годовых от суммы просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- залог приобретаемой или имеющейся недвижимости по выбору заемщика;
- возраст заемщика - от 18 лет
Минусы
- существенные санкции за просрочку платежа;
- крупные штрафы за непредоставление или несвоевременное (более 5 рабочих дней) предоставление документов, подтверждающих финансовое положение заемщика, проведение сделки и регистрацию права собственности
Особые ограничения
- процентная ставка устанавливается в закрытом диапазоне (не указаны параметры, влияющие на размер ставки)