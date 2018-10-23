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Вторичный рынок

Московский Кредитный Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

предусмотрено кредитование без подтверждения дохода

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • выписка со счета
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • без предварительного обеспечения денежных средств на счете за 15 календарных дней (в этом случае клиент обязуется совершить платеж не позднее даты списания денежных средств, определенной кредитным договором);
  • с предварительным обеспечением денежных средств на счете за 15 календарных дней (в этом случае клиент обязуется совершить платеж за 15 календарных дней до даты списания денежных средств; штраф при нарушении данного условия - 10% от ежемесячного платежа)

Нарушение обязательств по кредиту

182,5% годовых от суммы просрочки

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • залог приобретаемой или имеющейся недвижимости по выбору заемщика;
  • возраст заемщика - от 18 лет

Минусы

  • существенные санкции за просрочку платежа;
  • крупные штрафы за непредоставление или несвоевременное (более 5 рабочих дней) предоставление документов, подтверждающих финансовое положение заемщика, проведение сделки и регистрацию права собственности

Особые ограничения

  • процентная ставка устанавливается в закрытом диапазоне (не указаны параметры, влияющие на размер ставки)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Вторичный рынок» в 49 городах России
6 052
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
Сайт
www.mkb.ru
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