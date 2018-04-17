• кредитный договор по ранее полученному кредиту со всеми дополнительными соглашениями (при наличии);• справка / выписка по ранее полученному кредиту об остатке задолженности;• документы, подтверждающие своевременное погашение задолженности по ранее полученному кредиту.

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.