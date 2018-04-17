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Рефинансирование

Банк ДОМ.РФ, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • рефинансирование
  • гараж / машиноместо

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • залог прав требования (для строящегося жилья)
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

закладываемая строящаяся недвижимость должна находится в доме, входящем в перечень аккредитованных объектов ДОМ.РФ

Страхование

  • имущественное
  • личное

+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Прочие документы

• кредитный договор по ранее полученному кредиту со всеми дополнительными соглашениями (при наличии);• справка / выписка по ранее полученному кредиту об остатке задолженности;• документы, подтверждающие своевременное погашение задолженности по ранее полученному кредиту.

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
  • предоставляется ИП;
  • возможность получить кредит без подтверждения дохода;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возможность изменения состава заемщиков по сравнению с предыдущим кредитом;
  • возможность снижения ставки при уплате единовременной комиссии

Особые ограничения

  • по рефинансируемому кредиту должны быть уплачены ежемесячные платежи за 6 процентных периодов и более, отсутствовать текущая просроченная задолженность и просроченные платежи сроком более 30 дней, ранее не проводиться реструктуризация;
  • максимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы, МО и Санкт-Петербурга - 15 млн рублей;
  • максимальное соотношение К/З для ИП и собственников бизнеса - 65%;
  • максимальная сумма кредита при рефинансировании кредита на покупку машиноместа - 3,5 млн рублей в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО и 1,5 млн рублей в иных регионах
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 27 городах России
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Сайт
domrfbank.ru
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