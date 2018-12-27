Справка Banki.ru

Банк «Пересвет» ведет свою деятельность с октября 1992 года. До августа 1995 года носил наименование «Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию России «Экспобанк», с июня 1997 года ─ «Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «Пересвет». В августе 2018 года полное официальное наименование было сокращено до АО «Акционерный коммерческий банк «Пересвет». В январе 2019 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. На протяжении многих лет в числе своих учредителей банк имел структуры, входящие в состав Русской Православной Церкви (РПЦ) или подконтрольные ей, и обслуживал их финансовые потоки. В декабре 2004 года вошел в состав системы страхования вкладов.

21 октября 2016 года Банк России ввел временную администрацию в банке «Пересвет», а Агентство по страхованию вкладов сообщило о наступлении страхового случая в отношении банка с последующей выплатой страховых возмещений вкладчикам (банком-агентом по выплате было выбрано ПАО «Банк «ФК Открытие»). В кредитной организации также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца, 23 января 2017 года мораторий был продлен на аналогичный срок. С 20 января 2017 года функции временной администрации в банке были возложены на АСВ.

По последним доступным на сайте ЦБ данным (на 28 февраля 2017 года), акционерами банка являлись АО «Экспоцентр» (39,996%, более чем наполовину подконтрольно Торгово-промышленной палате РФ), Русская Православная Церковь (35,30%), теперь уже экс-председатель правления банка Александр Швец (8,89%), Госкорпорация «АСВ» (5,51%), бывший председатель правления банка Виктор Литвяков (3,53%), Лидия Макеева (3,19%), бывший вице-президент и член правления банка Павел Панасенко (1,91%). Миноритариям принадлежало 1,68% акций.

19 апреля 2017 года в качестве инвестора для финансового оздоровления банка «Пересвет» был выбран подконтрольный структурам компании «Роснефть» Всероссийский Банк Развития Регионов (АО «ВБРР»). Кроме того, банку «Пересвет» была предоставлена финансовая помощь, необходимая для обеспечения восстановления его платежеспособности и финансового положения. Также было принято решение привлечь к оздоровлению банка «Пересвет» его крупнейших кредиторов (с их добровольного согласия) посредством механизма bail-in − конвертации части денежных обязательств банка перед его кредиторами в доходные облигации, конвертируемые в акции, которые в последующем должны были быть признаны субординированными. 24 апреля 2017 года банк «Пересвет» возобновил обслуживание клиентов, к этому же моменту свыше 70% кредиторов фининститута приняли решение конвертировать средства, размещенные в банке, в объеме 69,7 млрд рублей в 15-летние облигации.

В настоящее время ВБРР контролирует 100% акций банка «Пересвет».

Кредитная организация представлена головным офисом в Москве, а также филиалом в Санкт-Петербурге. По данным на 31 декабря 2017 года, в банке работало 420 сотрудников (годом ранее — 442). До начала процедуры финансового оздоровления банка сеть его собственных банкоматов насчитывала 25 устройств (все в Москве), в настоящее время собственные банкоматы отсутствуют.

Исторически фининститут был почти полностью ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов, розничные программы были в основном представлены для клиентов категории VIP. Отдельным и значимым направлением работы банка являлись различные формы участия в девелоперских проектах. Еще одним достаточно развитым направлением являлось кредитование предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), в том числе по программам МСП Банка. Несмотря на традиционную специализацию банка на отдельных нишах, в декабре 2015 года фининститут объявил о начале ребрендинга, призванного повысить узнаваемость банка на рынке и его привлекательность для клиентов и инвесторов. Вероятно, целью ребрендинга являлась более активная работа в массовом розничном сегменте, прежде всего в привлечении средств от населения.

В настоящее время в числе услуг для корпоративных клиентов значатся РКО, кредитование (в том числе специальные программы для малого и среднего бизнеса), банковские гарантии, размещение средств в векселя, на депозиты и неснижаемые остатки в банке, дистанционное обслуживание («Банк-Клиент»). Физическим лицам предлагаются РКО, линейка вкладов, сейфовые ячейки, валютообменные операции.

В числе клиентов и заемщиков банка «Пересвет» в различные периоды были замечены такие предприятия, как ГУП «Дирекция гаражного строительства», ГУП «Москоллектор», МГУП «Мослифт», ОАО «Интер РАО ЕЭС» и ее дочерние предприятия (ОАО «ОГК-1», Уренгойская ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС, Пермская ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС, ОАО «Восточная энергетическая компания», ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»), а также предприятия гидроэнергетического комплекса, дочерние структуры и партнеры (ОАО «РусГидро», такие как ЗАО «ГидроИнжинирингСибирь», ОАО «ЭСК РусГидро», ОАО «Ленинградская ГАЭС», ОАО «Загорская ГАЭС-2», ОАО «ЭСКО ЕЭС»), АО «Экспорцентр», ОАО «Промышленная группа Региональный объединенный Союз-Контракт», ОАО «Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод», ОАО «Невский завод», ОАО «Гончар», ОАО «Ямалтрансстрой», ОАО «Московский машиностроительно-судоремонтный завод», ОАО «Невский завод» и др. Стоит добавить, что банк исторически активно сотрудничал с госкорпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и ОАО «МСП Банк», выступал уполномоченным банком Правительства Москвы.

С октября 2016 года банк перестал публиковать ежемесячную отчетность по РСБУ на сайте ЦБ (последние данные представлены за сентябрь), возобновив публикацию лишь в июле 2017 года. С июля 2017 по май 2018 года активы нетто кредитной организации выросли на 26,3% — до 284,5 млрд рублей. В пассивах рост фондировался межбанковскими средствами санатора и долгосрочными депозитами Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В активах привлеченная ликвидность была направлена на корпоративное кредитование и покупку облигаций.

На 1 мая 2018 года в составе пассивов с долей в 36,2% преобладали средства корпоративных клиентов, представленные в существенной мере долгосрочными депозитами АСВ. Лишь немного им уступали (доля в 32%) выпущенные долговые обязательства банка, практически полностью сформированные облигациями. Доля МБК, привлеченных от инвестора, составляла 18,7%. Оставшаяся часть пассивов была сформирована собственным капиталом, объем которого за исследуемый период вырос по методике ЦБ более чем в четыре раза. Обороты по счетам клиентов остаются относительно невысокими, составляя с начала 2018 года 4,5—30,0 млрд рублей.

В активах на отчетную дату кредитный портфель занимал 70%. Вложения в ценные бумаги занимали 18,7%, выданные МБК — 4,2%, высоколиквидные активы — 1,3% (преимущественно остатки на корсчетах). Совокупная доля основных средств и прочих активов составляла чуть менее 6%.

С июля 2017 по май 2018 гг. кредитный портфель банка вырос почти на четверть, немного не дотянув до отметки в 200 млрд рублей, однако рост в существенной мере был обеспечен просроченной задолженностью. Портфель на 98% сформирован кредитами юридических лиц. Уровень просроченной задолженности остается крайне высоким, превышая половину совокупного портфеля — 59,4% (55,4% на начало периода). Резервы составляют лишь 7,6% от портфеля, уровень обеспечения имуществом — 55,6%. На конец 2017 года крупнейшими отраслевыми сегментами в кредитном портфеле являлись инфраструктура (23,9% в портфеле), торговля (22,1%), услуги (16,9%), строительство и недвижимость (16,8%).

Портфель ценных бумаг вырос за исследуемый период на 85%, представлен преимущественно облигациями. Примерно половину облигаций составляют ОФЗ, еще треть — бумаги российских банков. Лишь порядка 14% бумаг на отчетную дату было передано в залог по сделкам РЕПО. Обороты по сделкам РЕПО в отдельные месяцы высокие, однако отличаются волатильностью. Так, с начала 2018 года внутримесячные обороты колебались в диапазоне 9—135 млрд рублей.

На рынке межбанковского кредитования банк как размещает ликвидность, так и привлекает средства (предположительно, у своего инвестора). Обороты по размещению за исследуемый период составляли от 11 млрд до 315 млрд рублей, по привлечению — от 5 млрд до 174 млрд рублей.

За 2017 год банк получил 65,9 млрд рублей чистой прибыли, за первые четыре месяца 2018 года — 1,3 млрд рублей.

Совет директоров: Дина Маликова (председатель), Владимир Андрианов, Михаил Полунин, Светлана Хохлова, Павел Каравацкий.

Правлени: Денис Гумеров (и. о. президента), Рушан Галиев, Ольга Коданиди, Сергей Литус.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру,

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