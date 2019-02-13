Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Unembossed Технологические особенности чип возможна привязка карты к Google Pay/Apple Pay Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются на среднедневной остаток свыше 10 000 руб. 3% Выпуск и годовое обслуживание 450 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков 3,9%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств (1% мин. 30 - за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН других банков 3,9%, мин. 300 руб. - за счет кредитных средств (1% мин. 30 - за счет собственных средств) Лимиты по операциям 150 000 руб. - в день; 300 000 руб. - в месяц Дополнительная информация бесплатное СМС-информирование;

запрос в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

плата за использование неразрешенного (технического) овердрафта - 36,5% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита до 250 000 ₽ Льготный период до 51 день действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 18% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 300 руб. минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 22 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме при сумме кредита свыше 150 000 рублей дополнительно предоставляется:документ, подтверждающий право собственности на недвижимое имущество и квитанция об оплате коммунальных платежей за последний месяц либо свидетельство на авто и полис ОСАГО Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая процентная ставка;

начисление процентов на остаток собственных средств на карточном счете Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах / кассах сторонних банков;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных Дата актуализации 13.02.2019 14:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.