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Кредитная
MasterCard Gold — РФИ Банк
Основные характеристики
- ставка от 22% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- годовое обслуживание 1 000 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 ₽
со 2-го года: 0-1 200 руб.
- 1 000 руб. за выпуск карты;
- по 100 руб. со 2-года в месяц за обслуживание, плата не взимается, если сумма ежемесячных безналичных покупок по карте составляет не менее 10 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,3%
Снятие наличных в ПВН банка
0,3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 360 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 360 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ, комиссия 1% за операции в сторонних устройствах,1,75% - в устройствах банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 40 руб. за операцию;
- штраф за несанкционированный овердрафт - 35% годовых;
- плата за пропуск платежа - 20% годовых;
- выпуск карты Priority Pass - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
не более 75% от среднемесячного дохода
Льготный период
нет
Проценты за кредит
от 22% до 24%
22% годовых при предоставлении 2-НДФЛ
Погашение кредита
обязательно погашение только начисленных процентов за месяц
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка;
- невысокая комиссия за снятие денежных средств за счет кредита;
- обязательное ежемесячное погашение только начисленных процентов
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
- отсутствие льготного периода
Дата актуализации
07.02.2019 10:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Банк «Резервные финансы и инвестиции»
- Адрес
- 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
- Сайт
- www.rfibank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 276-08-00 — единый справочный номер(499) 922-21-44