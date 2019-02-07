Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 000 ₽ со 2-го года: 0-1 200 руб. 1 000 руб. за выпуск карты;

по 100 руб. со 2-года в месяц за обслуживание, плата не взимается, если сумма ежемесячных безналичных покупок по карте составляет не менее 10 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,3% Снятие наличных в ПВН банка 0,3% Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 360 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 360 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ, комиссия 1% за операции в сторонних устройствах,1,75% - в устройствах банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 40 руб. за операцию;

штраф за несанкционированный овердрафт - 35% годовых;

плата за пропуск платежа - 20% годовых;

выпуск карты Priority Pass - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита не более 75% от среднемесячного дохода до 1 000 000 ₽ Льготный период нет Проценты за кредит 22% годовых при предоставлении 2-НДФЛ от 22% до 24% Погашение кредита обязательно погашение только начисленных процентов за месяц Требования и документы Возраст для мужчин: от 21 до 60 лет

для женщин: от 21 до 55 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая процентная ставка;

невысокая комиссия за снятие денежных средств за счет кредита;

обязательное ежемесячное погашение только начисленных процентов Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;

отсутствие льготного периода Дата актуализации 07.02.2019 10:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.