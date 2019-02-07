РФИ Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
С грейс-периодом Gold
MasterCard Gold — РФИ Банк
Основные характеристики
- ставка 28% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 1 000 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 ₽
со 2-го года: 0-1 200 руб.
- 1 000 руб. за выпуск карты;
- по 100 руб. со 2-го года ежемесячно за обслуживание, плата не взимается, если сумма ежемесячных безналичных покупок по карте составляет не менее 15 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
4,5%, мин. 350 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,5%, мин. 350 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
5%, мин. 420 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
6%, мин. 480 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1% в устройствах сторонних банков, 1,75% в устройствах банка;
- плата за пропуск платежа - 20% годовых;
- штраф за несанкционированный овердрафт - 35% годовых;
- выпуск карты Priority Pass - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
не более 75% от среднемесячного дохода; рассчитывается от размера среднемесячного дохода или от среднемесячных поступлений денежных средств на СКС клиента
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28%
Погашение кредита
обязательное ежемесячное погашение только начисленных процентов
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- обязательное ежемесячное погашение только начисленных процентов;
- льготный период действует на покупки и снятие наличных
Минусы
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- высокая комиссия за снятие кредитных средств в сторонних устройствах
Дата актуализации
07.02.2019 10:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «С грейс-периодом Gold» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Банк «Резервные финансы и инвестиции»
- Адрес
- 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
- Сайт
- www.rfibank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(495) 276-08-00 — единый справочный номер(499) 922-21-44