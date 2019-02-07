Обслуживание карты Тип карты

Mastercard World Elite Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back 2% за покупки за рубежом или через интернет в иностранной валюте (акция 01.01.2019-31.03.2019)

до 4% при участии в акции "Сезон подарков" (до 19.03.2019) от 2 до 4% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 9 000 ₽ стоимость указана с учетом 40% скидки на весь срок действия карты при оформлении карты с 01.01.2019 по 31.03.2019. Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 490 руб. Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 490 руб. Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация страхование выезжающих за рубеж с покрытием до 500 000 долл.;

конвертация - по курсу банка;

неустойка за просроченную задолженность - согласно индивидуальным условиям кредитного договора;

СМС-информирование (Citibank Alerting Service), карта Priority Pass, консьерж-сервис - бесплатно;

круглосуточное обслуживание по телефону в службе CitiGold CitiPhone. Условия кредитования Размер кредитного лимита от 350 000 до 1 500 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 13,9–26% - с оплатой в рассрочку, 21–29% - без оплаты в рассрочку от 13,9% до 29% Погашение кредита Согласно индивидуальным условиям кредитного договора Требования и документы Возраст от 22 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатные СМС-информирование, выпуск карты Priority Pass, консьерж-сервис и полис ВЗР;

крупная сумма кредитного лимита;

пониженная ставка по операциям в рассрочку Минусы высокая комиссия за снятие наличных Особые ограничения льготный период не распространяется на снятие наличных и на операции, переведенные в рассрочку;

подтвержденный ежемесячный доход за 3 последних месяца (после уплаты налогов и других обязательных сборов) от 200 000 руб. в месяц Дата актуализации 07.02.2019 10:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.