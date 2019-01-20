Россельхозбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Россельхозбанк-Роснефтьсистемы Мир Классическая
Мир «Россельхозбанк-Роснефть» — Россельхозбанк
Основные характеристики
- ставка от 23,9% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание от 200 до 1 200 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- возможна привязка карты к Samsung Pay
Бонусы
- Заправки
программа лояльности Семейная команда: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые в дальнейшем можно обменять на скидки (1 балл = 1 рубль) при оплате топлива, товаров и услуг на АЗК Роснефть и ТНК (оплатить баллами можно до 100% стоимости покупки):
- 300 приветственных баллов за покупки от 1 000 руб., отраженные по счету в месяце совершения первой операции по карте;
- 1 балл за каждые 100 руб. любых покупок;
- 5 баллов за каждые 100 руб., потраченные у партнеров программы
макс. 5 000 баллов в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
200 - 1 200 ₽
со 2-го года: 1 200 руб.
- 200 руб. за 1-й год при оформлении заявки на карту с промо-кодом «Белые медведи»
Снятие наличных в банкоматах банка
3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)
Снятие наличных в ПВН банка
3,9%, мин. 350 руб. (0% в первые три месяца)
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,9%, мин. 350 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3,9%, мин. 350 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день по карте, до 500 000 руб. в день и до 1 000 000 руб. в месяц по счету
Дополнительная информация
- неустойка за пропуск платежа - 20% годовых;
- плата за сверхлимитную задолженность - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 1 000 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 23,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
3% от суммы задолженности
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
снилс предоставляется при наличии
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бонусная программа;
- отсутствие требования о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
- бесплатное получение наличных в устройствах банка в первые 3 месяца
Минусы
- после трех месяцев пользования картой льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
Особые ограничения
- банк не раскрывает максимальный размер процентной ставки
Дата актуализации
20.01.2019 11:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Россельхозбанк-Роснефть» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба