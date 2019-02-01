Мой бонус
- ставка 24% годовых
- кредитный лимит до 750 000 ₽
- льготный период до 115 дней
- годовое обслуживание от 0 до 1 500 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- Visa Platinum
- технология 3D Secure
- чип
- возможна привязка карты к Google Pay/ Apple Pay
- Другое
- Для путешествий
за совершение безналичных операций начисляются бонусные баллы, которые в дальнейшем можно потратить на приобретение товаров из каталога, представленном на сайте банка, покупку авиа- и ж/д билетов и бронирование отелей; один рубль РФ равен одному бонусному баллу; начисление бонусов:
- 8% от суммы покупок в категории Спортивные товары" (с 1.02.19 г. по 28.02.19 г.);
- 2% от любых других покупок
количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 000 баллов
0 руб. при оборотах по операциям оплаты товаров и услуг от 150 000 руб.в год, за который взимается комиссия
0% за первую операцию в течение срока действия карты, далее:
- 0% за счет собственных средств;
- 5%, мин. 500 руб. за счет кредита
0% за первую операцию в течение срока действия карты, далее:
- 0% за счет собственных средств;
- 5%, мин. 500 руб. за счет кредита
- 1,5% за счет собственных средств;
- 5%, мин. 500 руб. за счет кредита
- 1,5% за счет собственных средств;
- 5%, мин. 500 руб. за счет кредита
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию (первая операция в течение срока действия карты - бесплатно);
- плата за неразрешенный овердрафт - 15% от суммы превышения;
- плата за пропуск платежа - 20% годовых
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
5% от суммы основного долга
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
в случае отсутствия документов, подтверждающих доход (при наличии документов подтверждающих трудовую деятельность), максимальный размер кредитного лимита составит 100 000 руб., при отсутствии документов, подтверждающих доход и трудовую деятельность, максимальный размер кредитного лимита составляет 50 000 руб.
- не требуется
- постоянная
- возможность отмены платы за годовое обслуживание;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- длительный льготный период, в том числе на покупки;
- бесплатное СМС-информирование;
- бонусная программа
- крупная комиссия за снятие кредитных средств
- оформляется клиентам с положительной кредитной историей в любом банке;
- требуется наличие постоянной регистрации или осуществление трудовой деятельности в пределах субъекта РФ, в котором находится любой офис банка, включая республику Адыгея
- Адрес
- 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
- Сайт
- www.banksoyuz.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-33-22 — единая справочная служба(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт