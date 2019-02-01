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Союз, кредитная карта Все кредитные карты банка

Мой бонус

Visa Platinum — Союз
Основные характеристики
  • ставка 24% годовых
  • кредитный лимит до 750 000  ₽
  • льготный период до 115 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 1 500 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможна привязка карты к Google Pay/ Apple Pay
Бонусы
  • Другое
  • Для путешествий

за совершение безналичных операций начисляются бонусные баллы, которые в дальнейшем можно потратить на приобретение товаров из каталога, представленном на сайте банка, покупку авиа- и ж/д билетов и бронирование отелей; один рубль РФ равен одному бонусному баллу; начисление бонусов:

  • 8% от суммы покупок в категории Спортивные товары" (с 1.02.19 г. по 28.02.19 г.);
  • 2% от любых других покупок

количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 000 баллов

Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3,5% до 5,5%
3,5% годовых на остаток 15 000-49 999,99 руб., 4,5% годовых - 50 000-99 999,99 руб., 5,5% годовых - свыше 100 000 руб. (выплата - ежеквартально)
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 500 ₽

0 руб. при оборотах по операциям оплаты товаров и услуг от 150 000 руб.в год, за который взимается комиссия

Снятие наличных в банкоматах банка

0% за первую операцию в течение срока действия карты, далее:

  • 0% за счет собственных средств;
  • 5%, мин. 500 руб. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН банка

0% за первую операцию в течение срока действия карты, далее:

  • 0% за счет собственных средств;
  • 5%, мин. 500 руб. за счет кредита
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5% за счет собственных средств;
  • 5%, мин. 500 руб. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5% за счет собственных средств;
  • 5%, мин. 500 руб. за счет кредита
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 180 000 руб. в день, до 450 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию (первая операция в течение срока действия карты - бесплатно);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 15% от суммы превышения;
  • плата за пропуск платежа - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 31 000 до 750 000 ₽
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 115 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24%
для клиентов с положительной кредитной историей
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 22 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

в случае отсутствия документов, подтверждающих доход (при наличии документов подтверждающих трудовую деятельность), максимальный размер кредитного лимита составит 100 000 руб., при отсутствии документов, подтверждающих доход и трудовую деятельность, максимальный размер кредитного лимита составляет 50 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность отмены платы за годовое обслуживание;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • длительный льготный период, в том числе на покупки;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бонусная программа
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств
Особые ограничения
  • оформляется клиентам с положительной кредитной историей в любом банке;
  • требуется наличие постоянной регистрации или осуществление трудовой деятельности в пределах субъекта РФ, в котором находится любой офис банка, включая республику Адыгея
Дата актуализации
01.02.2019 14:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Мой бонус» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Банк «Союз»
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Сайт
www.banksoyuz.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-33-22 — единая справочная служба
(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт