Геобанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Сash Back
Основные характеристики
- ставка от 24% годовых
- кредитный лимит до 400 000 ₽
- льготный период до 56 дней
- годовое обслуживание 1 000 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Instant Issue
- Visa Classic
- Visa Gold
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- возможна привязка карты к Google Pay и Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
ежемесячно на выбор доступна одна из пяти бонусных программ:
За рулем
- 10% за покупки на АЗС (на покупки на сумму не более 10 000 руб. в месяц);
- 3% за оплату такси, каршеринга, парковок и штрафов ГИБДД (на покупки на сумму не более 5 000 руб. в месяц);
- 1% на остальные покупки
Тепло
- 5% за оплату услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупки в аптеках (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);
- 1% на остальные покупки
Отдых
- 10% при оплате билетов в кинотеатры и театры (на покупки на сумму не более 10 000 руб. в месяц);
- 5% в кафе, барах и ресторанах (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);
- 1% на остальные покупки
Онлайн покупки
- 10% за покупки онлайн книг, музыки и фильмов (на покупки на сумму не более 5 000 руб. в месяц);
- 5% за покупку одежды и обуви в интернете (на покупки на сумму не более 20 000 руб. в месяц);
- 1% на остальные покупки
Всё включено
2% за любые покупки картоймин. сумма покупки - от 100 руб., макс. сумма операций для начисления баллов - 100 000 руб. в месяц за одну бонусную программу
до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель)
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 4%
2% годовых начисляются на остаток более или равный 500 000 руб., 4% годовых - от 10 000 руб. и менее 500 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 ₽
единовременно за выпуск карты
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредита
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредита
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредита
- 90 руб. - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредита
- 90 руб. - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц, в кассах - до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 89 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- штраф за пропуск платежа - 590-2 000 руб. (макс. 20% от суммы просроченного платежа) в зависимости от суммы договора и количества просрочек;
- возможен выпуск UnionPay Classic в качестве дополнительной карты
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 55 000 до 400 000 ₽
Льготный период
до 56 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24% до 78,9%
безналичные операции: 24% годовых с подтверждением дохода, 28% годовых - без подтверждения; наличные операции: 29-36% годовых с подтверждением дохода, 36,6-78,9% годовых - без подтверждения
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
1% от суммы основного долга
1% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 500 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 71 года
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
для клиентов моложе 25 лет подтверждение дохода обязательно
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток собственных средств;
- отсутствие комиссии за снятие собственных средств в устройствах банка
Минусы
- высокая процентная ставка по наличным операциям;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- высокая комиссия за СМС-информирование;
- крупная комиссия за снятие кредитных денежных средств;
- существенные санкции за просрочку платежа
Особые ограничения
для клиентов моложе 26 лет стаж работы от 12 месяцев и оформление онлайн заявки недоступно;
первоначально выдается неименная карта, затем она может быть бесплатно перевыпущена на именную
Дата актуализации
06.02.2019 17:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Сash Back» в 66 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Геобанк»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20
- Сайт
- www.geobank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 333-99-19 — единая справочная служба(495) 660-08-88