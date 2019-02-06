до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель)

2% за любые покупки картоймин. сумма покупки - от 100 руб., макс. сумма операций для начисления баллов - 100 000 руб. в месяц за одну бонусную программу

2% годовых начисляются на остаток более или равный 500 000 руб., 4% годовых - от 10 000 руб. и менее 500 000 руб.

Лимиты по операциям

снятие наличных в банкоматах: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц, в кассах - до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц