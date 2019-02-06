Геобанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Сезонная
Основные характеристики
- ставка от 28% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 56 дней
- годовое обслуживание 1 000 ₽
- cash back
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Instant Issue
- Visa Classic
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- возможна привязка карты к Google Pay и Samsung Pay
Cash Back
- до 40% через кэшбэк-сервис банка (зачисляются через 2-6 недель)
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 4%
2% годовых начисляются на остаток более или равный 500 000 руб., 4% годовых - от 10 000 руб. и менее 500 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 ₽
единовременно за выпуск карты
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредита
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредита
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредита
- 90 руб. - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,9% + 399 руб. - за счет кредита
- 90 руб. - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц, в кассах - до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 89 руб. ежемесячно
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- штраф за пропуск платежа - 590-2 000 руб. (макс. 20% от суммы просроченного платежа) в зависимости от суммы договора и количества просрочек;
- возможен выпуск UnionPay Classic в качестве дополнительной карты
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 55 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 56 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 28% до 53,9%
28% годовых по безналичным операциям; 53,9% годовых (11,5% годовых в первые 90 дней) на операции по снятию наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
1% от суммы основного долга
1% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 500 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 71 года
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
для клиентов моложе 25 лет подтверждение дохода обязательно
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- начисление процентов на остаток собственных средств;
- подтверждение дохода не требуется для клиентов в возрасте от 26 лет;
- льготная ставка на снятие наличных в первые 3 месяца (12% годовых)
Минусы
- дорогое СМС-информирование;
- крупная комиссия за снятие кредитных денежных средств;
- существенные санкции за просрочку платежа
Особые ограничения
для клиентов моложе 26 лет стаж работы от 12 месяцев и оформление онлайн заявки недоступно;
первоначально выдается неименная карта, затем она может быть бесплатно перевыпущена на именную
Дата актуализации
06.02.2019 17:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Сезонная» в 66 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Геобанк»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20
- Сайт
- www.geobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-99-19 — единая справочная служба(495) 660-08-88