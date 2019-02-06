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Геобанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Сезонная

Основные характеристики
  • ставка от 28% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 56 дней
  • годовое обслуживание 1 000 ₽
  • cash back
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Instant Issue
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • возможна привязка карты к Google Pay и Samsung Pay
Cash Back
  • до 40% через кэшбэк-сервис банка (зачисляются через 2-6 недель)
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 4%
2% годовых начисляются на остаток более или равный 500 000 руб., 4% годовых - от 10 000 руб. и менее 500 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 ₽

единовременно за выпуск карты

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 4,9% + 399 руб. - за счет кредита
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 4,9% + 399 руб. - за счет кредита
  • 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4,9% + 399 руб. - за счет кредита
  • 90 руб. - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4,9% + 399 руб. - за счет кредита
  • 90 руб. - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц, в кассах - до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 89 руб. ежемесячно
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • штраф за пропуск платежа - 590-2 000 руб. (макс. 20% от суммы просроченного платежа) в зависимости от суммы договора и количества просрочек;
  • возможен выпуск UnionPay Classic в качестве дополнительной карты
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 55 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 56 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 28% до 53,9%
28% годовых по безналичным операциям; 53,9% годовых (11,5% годовых в первые 90 дней) на операции по снятию наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
1% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 500 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 71 года
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

для клиентов моложе 25 лет подтверждение дохода обязательно

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление процентов на остаток собственных средств;
  • подтверждение дохода не требуется для клиентов в возрасте от 26 лет;
  • льготная ставка на снятие наличных в первые 3 месяца (12% годовых)
Минусы
  • дорогое СМС-информирование;
  • крупная комиссия за снятие кредитных денежных средств;
  • существенные санкции за просрочку платежа
Особые ограничения

  • для клиентов моложе 26 лет стаж работы от 12 месяцев и оформление онлайн заявки недоступно;

  • первоначально выдается неименная карта, затем она может быть бесплатно перевыпущена на именную

Дата актуализации
06.02.2019 17:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Сезонная» в 66 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Геобанк»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20
Сайт
www.geobank.ru
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Телефоны
8 800 333-99-19 — единая справочная служба
(495) 660-08-88