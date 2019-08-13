Накопительные кредитные карты

При выборе кредитной карты следует обратить внимание на возможность хранения на ней собственных средств. Данная опция позволяет держателю пользоваться не только кредитом, но и своими деньгами.



Кроме того, некоторые банки начисляют проценты на остаток собственных средств, хранящихся на счете держателя. Накопительные будут выгодны для тех, кто хочет совместить в одном продукте следующие функции: получение дохода и возможность пользования заемными средствами.

