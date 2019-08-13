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Накопительные кредитные карты

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25 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
14 331 заявка
Mastercard World
 от 0% до 350 000 до 1080 0 есть
11 191 заявка
Visa Platinum
 от 21,4% до 1 000 000 до 62 0 - 869 до 10%
5 742 заявки
Mastercard World
 от 0% до 600 000 до 55 0 есть
3 905 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
3 847 заявок
Visa Classic
Mastercard World
 от 0% до 700 000 до 55 0 - 2 988 есть
2 994 заявки
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
2 892 заявки
Visa Instant Issue
Visa Classic
 28% до 300 000 до 90 0 есть
1 753 заявки
от 30,5% до 299 999 до 120 0 - 2 388 до 10%
909 заявок
Visa Classic
 от 25% до 750 000 до 51 299 - 3 588 до 10%
882 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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При выборе кредитной карты следует обратить внимание на возможность хранения на ней собственных средств. Данная опция позволяет держателю пользоваться не только кредитом, но и своими деньгами.

Кроме того, некоторые банки начисляют проценты на остаток собственных средств, хранящихся на счете держателя. Накопительные будут выгодны для тех, кто хочет совместить в одном продукте следующие функции: получение дохода и возможность пользования заемными средствами.