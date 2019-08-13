Накопительные кредитные карты

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|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
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14 331 заявка
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Mastercard World
|от 0%
|до 350 000
|до 1080
|0
|есть
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11 191 заявка
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 62
|0 - 869
|до 10%
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5 742 заявки
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Mastercard World
|от 0%
|до 600 000
|до 55
|0
|есть
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3 905 заявок
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Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 120 000
|до 1850
|0 - 18 250
|есть
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3 847 заявок
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Visa Classic
Mastercard World
|от 0%
|до 700 000
|до 55
|0 - 2 988
|есть
|
2 994 заявки
|
Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
|
2 892 заявки
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|28%
|до 300 000
|до 90
|0
|есть
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1 753 заявки
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Visa Unembossed
|от 30,5%
|до 299 999
|до 120
|0 - 2 388
|до 10%
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909 заявок
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Visa Classic
|от 25%
|до 750 000
|до 51
|299 - 3 588
|до 10%
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882 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При выборе кредитной карты следует обратить внимание на возможность хранения на ней собственных средств. Данная опция позволяет держателю пользоваться не только кредитом, но и своими деньгами.
Кроме того, некоторые банки начисляют проценты на остаток собственных средств, хранящихся на счете держателя. Накопительные будут выгодны для тех, кто хочет совместить в одном продукте следующие функции: получение дохода и возможность пользования заемными средствами.