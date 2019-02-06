Один кредит
Транскапиталбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 7 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Ставки
- 13,00 %
- 100 000 ... 1 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 2 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- адвокаты / нотариусы
- студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
базовая ставка
-
справка по форме 3-НДФЛ
базовая ставка для ИП
-
справка по форме банка / запрос работодателю
+ 1 п. п. к базовой ставке
Документы
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- справка из первоначального банка-кредитора об остатке ссудной задолженности с указанием целевого назначения кредита и реквизитов ссудного счета / текущего счета
- документы для ИП см. на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- низкая ставка;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- требуется страхование (повышенная ставка при его отсутствии);
- рассмотрение заявки - до 7 рабочих дней
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование кредитов других банков;
- +2 п.п. к базовой ставке при отсутствии страхования;
- +1 п. п. при подтверждении дохода справкой по форме банка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 06.02.2019 17:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Один кредит» в 36 городах России
8 023
Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- ОГРН
- 1027739186970
- Сайт
- www.tkbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-93-10 — ипотека, вклады, кредиты, карты8 800 100-32-00 — общие вопросы(499) 922-24-48(495) 797-32-00