до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки 13,00 %

100 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 2 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

адвокаты / нотариусы

студенты / молодежь Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ базовая ставка

справка по форме 3-НДФЛ базовая ставка для ИП

справка по форме банка / запрос работодателю + 1 п. п. к базовой ставке Документы трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета справка из первоначального банка-кредитора об остатке ссудной задолженности с указанием целевого назначения кредита и реквизитов ссудного счета / текущего счета

документы для ИП см. на сайте банка Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 3 до 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

низкая ставка;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется страхование (повышенная ставка при его отсутствии);

рассмотрение заявки - до 7 рабочих дней Особые ограничения кредит на рефинансирование кредитов других банков;

+2 п.п. к базовой ставке при отсутствии страхования;

+1 п. п. при подтверждении дохода справкой по форме банка

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 06.02.2019 17:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.