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Потребительский без обеспечения

Россельхозбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,50%
Сумма
до 750 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 10,50 %
  • 300 000 ... 750 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 16,75 %
  • 10 000 ... 300 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 4,5 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
личное страхование - по желанию заемщика
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
* полный перечень документов указан на сайте банка
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    договоры найма/аренды жилого помещения или договоры аренды нежилого помещения, принадлежащих на праве собственности
* полный перечень документов указан на сайте банка
Документы
  • трудовой договор
    копия
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • военный билет (для мужчин в возрасте до 27 лет)
  • призывное свидетельство об отсрочке службы в армии (для студентов)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • отсутствие требований о постоянной регистрации в регионе присутствия банка;
  • учет дополнительных доходов;
  • льготные ставки для клиентов с положительной кредитной историей в любом банке
Минусы
  • повышенная ставка без личного страхования
Особые ограничения
  • при предоставлении кредита на срок свыше 3-х лет доходы и стаж ведения предпринимательской деятельности не учитываются
Оставить заявку
Дата актуализации: 14.02.2019 16:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский без обеспечения» в 1125 городах России
60 564
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
ОГРН
1027700342890
Сайт
www.rshb.ru
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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