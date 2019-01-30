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Пенсионный без обеспечения

Энергобанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
18,50%
Сумма
до 100 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 18,50 %
  • 30 000 ... 100 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • личное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    выписка по банковскому счету
Документы
  • документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
    копия
  • ИНН
    копия
  • паспорт
    копия
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
1 человек
супруг
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • льготные условия для заемщиков с положительной кредитной историей;
  • возможность предоставления кредита без обеспечения;
  • невысокая ставка под залог имущества
Минусы
  • небольшая сумма кредита;
  • требуется регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
  • снижение ставки ставки при наличии ПКИ;
  • кредит для пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 9 городах России
1 707
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
ОГРН
1021600000289
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Телефоны
(843) 293-93-93

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