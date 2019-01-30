Пенсионный без обеспечения
Энергобанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
18,50%
Сумма
до 100 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 18,50 %
- 30 000 ... 100 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- личное
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
выписка по банковскому счету
Документы
-
документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
копия
-
ИНН
копия
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
1 человек
супруг
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- льготные условия для заемщиков с положительной кредитной историей;
- возможность предоставления кредита без обеспечения;
- невысокая ставка под залог имущества
Минусы
- небольшая сумма кредита;
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
- снижение ставки ставки при наличии ПКИ;
- кредит для пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 9 городах России
1 707
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
- ОГРН
- 1021600000289
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 293-93-93