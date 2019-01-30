до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 18,50 %

30 000 ... 100 000 ₽

1 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование личное Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы выписка по банковскому счету Документы документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество копия

ИНН копия

паспорт копия

заявление-анкета Количество созаемщиков супруг 1 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

льготные условия для заемщиков с положительной кредитной историей;

возможность предоставления кредита без обеспечения;

невысокая ставка под залог имущества Минусы небольшая сумма кредита;

требуется регистрация в регионе предоставления кредита Особые ограничения снижение ставки ставки при наличии ПКИ;

кредит для пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.