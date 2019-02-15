Курсы валют в Благовещенскеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Благовещенске. Лучшие курсы валют в банках Благовещенска на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Благовещенска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,55
Солид Банк
|
66,85
Солид Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,05
Солид Банк
|
75,60
Солид Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Солид Банк
|66,55
|66,85
|75,05
|75,60
|15.02.2019 14:05
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,13
|74,89
|75,65
|15.02.2019 13:42
|Дальневосточный Банк
|66,15
|67,50
|74,70
|75,95
|15.02.2019 14:07
|Промсвязьбанк
|65,23
|68,23
|73,67
|76,87
|15.02.2019 14:07
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 14:07
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