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Курсы валют в Благовещенске

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Благовещенске. Лучшие курсы валют в банках Благовещенска на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Благовещенска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,55
Солид Банк
66,85
Солид Банк
EUR
75,05
рублей за евро
75,05
Солид Банк
75,60
Солид Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Солид Банк 66,55 66,85 75,05 75,60 15.02.2019 14:05
Азиатско-Тихоокеанский Банк 66,40 67,13 74,89 75,65 15.02.2019 13:42
Дальневосточный Банк 66,15 67,50 74,70 75,95 15.02.2019 14:07
Промсвязьбанк 65,23 68,23 73,67 76,87 15.02.2019 14:07
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 14:07

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