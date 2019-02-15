Курсы валют в Биробиджанеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Биробиджане. Лучшие курсы валют в банках Биробиджана на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Биробиджана
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,60
Дальневосточный Банк
|
66,95
Дальневосточный Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,20
Дальневосточный Банк
|
75,58
Азиатско-Тихоокеанский Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Дальневосточный Банк
|66,60
|66,95
|75,20
|75,60
|15.02.2019 13:59
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,07
|74,89
|75,58
|15.02.2019 13:42
|Восточный Банк
|66,40
|67,00
|74,95
|75,60
|15.02.2019 14:00
|Банк «ФК Открытие»
|65,74
|67,55
|74,21
|76,22
|15.02.2019 13:49
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 14:00
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