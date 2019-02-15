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Курсы валют в Биробиджане

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Биробиджане. Лучшие курсы валют в банках Биробиджана на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Биробиджана
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,60
Дальневосточный Банк
66,95
Дальневосточный Банк
EUR
75,05
рублей за евро
75,20
Дальневосточный Банк
75,58
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Дальневосточный Банк 66,60 66,95 75,20 75,60 15.02.2019 13:59
Азиатско-Тихоокеанский Банк 66,40 67,07 74,89 75,58 15.02.2019 13:42
Восточный Банк 66,40 67,00 74,95 75,60 15.02.2019 14:00
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 74,21 76,22 15.02.2019 13:49
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 14:00

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