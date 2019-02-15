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Курс канадского доллара в Курске

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Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Курске на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Курска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Курска
покупка продажа
CAD
50,22
рублей за канадский доллар
48,30
Московский Кредитный Банк
54,30
Московский Кредитный Банк
Банк CAD Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 48,30 54,30 15.02.2019 15:29

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