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Курс канадского доллара в Орле

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Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Орле на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Орла.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Орла
покупка продажа
CAD
50,22
рублей за канадский доллар
48,30
Московский Кредитный Банк
54,30
Московский Кредитный Банк
Банк CAD Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 48,30 54,30 15.02.2019 10:53

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