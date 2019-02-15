Курс канадского доллара в Орлеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Орле на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Орла.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Орла
|покупка
|продажа
|CAD
|
50,22
рублей за канадский доллар
|
48,30
Московский Кредитный Банк
|
54,30
Московский Кредитный Банк
|Банк
|CAD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Кредитный Банк
|48,30
|54,30
|15.02.2019 10:53
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