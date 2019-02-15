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Курс канадского доллара в Вологде

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Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Вологде на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Вологды.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Вологды
покупка продажа
CAD
50,22
рублей за канадский доллар
48,30
Московский Кредитный Банк
54,30
Московский Кредитный Банк
Банк CAD Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 48,30 54,30 15.02.2019 14:23

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