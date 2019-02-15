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Курс канадского доллара в Костроме

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Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Костроме на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Костромы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Костромы
покупка продажа
CAD
50,22
рублей за канадский доллар
48,30
Московский Кредитный Банк
54,30
Московский Кредитный Банк
Банк CAD Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 48,30 54,30 15.02.2019 15:15

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