Сегодня есть возможность оформить кредитные карты онлайн в Райффайзенбанке, чтобы не тратить время на поездку в офис и ожидание в очереди. Для этого необходимо выбрать подходящую программу и отправить заявку через интернет, она будет рассмотрена в течение 1-2 дней. Онлайн-сервис Banki.ru предлагает помощь в подборе выгодного предложения: сравните условия кредитования и выберите наиболее подходящий вариант.

В чем плюсы использования карточки?

Оформить кредитку выгодно, если вы часто совершаете покупки в крупных магазинах и супермаркетах, а также расплачиваетесь карточкой при заказе услуг. Она станет дополнительным кошельком, которым можно воспользоваться в любое время при нехватке собственных средств, доступный лимит устанавливается в зависимости от размеров официального заработка. Кроме того, она дает возможность пользоваться различными скидками и акциями от магазинов-партнеров банка.

Получить кредитку стоит по нескольким причинам:

•Предоставление льготного периода, в течение которого займы возвращаются без переплаты. Проценты выплачивать не нужно, достаточно вернуть взятую взаймы сумму.

•Возможность добавлять собственные средства на счет, Некоторые кредитки могут работать как дебетовые карточки, причем на хранящуюся сумму начисляется процент.

•Неоднократное пользование заемными средствами в пределах лимита. Это делает карточку выгоднее обычного потребительского кредита.

Оформление через интернет

Ознакомьтесь с параметрами каждой программы и перейдите на сайт банковской организации по ссылке. Заполните заявление-анкету: эта процедура занимает всего несколько минут. После этого кредитка будет доставлена курьером по указанному адресу: активируйте ее и используйте предоставленный капитал для совершения выгодных сделок.