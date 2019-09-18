Дебетовые карты с Cash Back в банке «Ак Барс»

Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в банке «Ак Барс» удобная для совершения и наличных, и безналичных оплат. После ее получения вы сможете пополнить счет на любую сумму, перевести и зарплату и распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению. Транзакции можно будет осуществлять в любой точке мира, поскольку этот платежный инструмент будет подключен в международной системе Visa или MasterCard.

Что такое кешбэк и зачем он нужен?

Предложения по оформлению пластика с кешбэком постепенно вытесняют с рынка обычные. Они более выгодны, потому что позволяют вернуть обратно часть потраченных денег в виде бонусов или баллов, накапливающихся на специальном бонусном счете.

По каждому представленному продукту установлены категории расходов и ставки по ним. Кешбэк предполагает, что каждый раз, делая оплату товаров или услуг, относящихся к такой категории, будет возвращаться процент от потраченной суммы.

Выбирайте предложение с учетом ваших расходов. Если часто посещаете бары и рестораны, рассмотрите вариант с максимальным кешбэком в категориях «Еда», «Развлечения». Если регулярно пользуетесь авто, подойдет «АЗС». Если много путешествуете, выбирайте «Авиа- и ж/ж билеты».

Преимущества платежных средств

Поддержка технологии бесконтактных платежей payWave и PayPass;

Надежная защита персональных данных благодаря 3D Secure и электронному чипу;

Совершение оплат в интернете через сервисы Google Pay и Apple Pay;

Дополнительные сервисы для удобства выполнения транзакций и контроля баланса — среди них СМС-информирование, интернет-банкинг и мобильный банкинг.

Выбирайте лучшее предложение на портале Banki.ru. По каждому продукту у нас представлена наиболее полная и актуальная информация. Для удобства пользователей предусмотрена функция «Оформить заявку».