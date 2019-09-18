Дебетовые карты с Cash Back в банке «Ак Барс»

Банк: Ак Барс
Найдены 4 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 7% 0 - 790 до 1,25%
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
до 5% 0 - 1 788 до 10%
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
Mastercard Standard
 5% 0 есть нет
нет 0 - 30 000 до 1,25%
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить офисного работника филиала Кристину.Очень чуткий и внимательный работник.Побольше бы таких!Вежливо и доступно объясняет и отвечает на все вопросы.Выбрал этот... Весь отзыв
Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Хочу написать положительный отзыв об этом банке. Считаю Альфа-банк одним из лучших банков России, всегда все вопросы решаются быстро. Несколько раз были казусы, но... Весь отзыв
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Дебетовые карты с Cash Back в банке «Ак Барс» в городах:

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Дебетовая карта с функцией кешбэка до 40 % в банке «Ак Барс» удобная для совершения и наличных, и безналичных оплат. После ее получения вы сможете пополнить счет на любую сумму, перевести и зарплату и распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению. Транзакции можно будет осуществлять в любой точке мира, поскольку этот платежный инструмент будет подключен в международной системе Visa или MasterCard.

Что такое кешбэк и зачем он нужен?

Предложения по оформлению пластика с кешбэком постепенно вытесняют с рынка обычные. Они более выгодны, потому что позволяют вернуть обратно часть потраченных денег в виде бонусов или баллов, накапливающихся на специальном бонусном счете.

По каждому представленному продукту установлены категории расходов и ставки по ним. Кешбэк предполагает, что каждый раз, делая оплату товаров или услуг, относящихся к такой категории, будет возвращаться процент от потраченной суммы.

Выбирайте предложение с учетом ваших расходов. Если часто посещаете бары и рестораны, рассмотрите вариант с максимальным кешбэком в категориях «Еда», «Развлечения». Если регулярно пользуетесь авто, подойдет «АЗС». Если много путешествуете, выбирайте «Авиа- и ж/ж билеты».

Преимущества платежных средств

  • Поддержка технологии бесконтактных платежей payWave и PayPass;
  • Надежная защита персональных данных благодаря 3D Secure и электронному чипу;
  • Совершение оплат в интернете через сервисы Google Pay и Apple Pay;
  • Дополнительные сервисы для удобства выполнения транзакций и контроля баланса — среди них СМС-информирование, интернет-банкинг и мобильный банкинг.

    • Выбирайте лучшее предложение на портале Banki.ru. По каждому продукту у нас представлена наиболее полная и актуальная информация. Для удобства пользователей предусмотрена функция «Оформить заявку».

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