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Курс канадского доллара в Ярославле

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Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Ярославле на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Ярославля.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Ярославля
покупка продажа
CAD
50,22
рублей за канадский доллар
48,30
Московский Кредитный Банк
54,30
Московский Кредитный Банк
Банк CAD Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 48,30 54,30 15.02.2019 12:57

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