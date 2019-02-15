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Курс китайского юаня в Петропавловске-Камчатском

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Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Петропавловске-Камчатском на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Петропавловска-Камчатского.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Петропавловска-Камчатского
покупка продажа
CNY
98,29
рублей за 10 китайских юаней
96,80
Примсоцбанк
99,00
Примсоцбанк
Банк CNY Время обновления
Покупка Продажа
Примсоцбанк 96,80 99,00 15.02.2019 11:17

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